Porr baut Büroturm in Warschau

Österreichs zweitgrößter Baukonzern Porr errichtet als Konsortialführerin einen 155 Meter hohen Büroturm mit 40 Stockwerken im Zentrum von Warschau, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Der Auftrag umfasst zudem die Errichtung eines 40 Meter hohen Geschäftsgebäudes mit 10 Etagen und hat den Konzernangaben zufolge ein Volumen von 75,6 Mio. Euro. Im zweiten Quartal 2022 soll alles fertig sein.

Auftraggeber ist die polnische staatliche Immobilien-Holding PHN (Polski Holding Nieruchomosci), die seit 2013 an der Warschauer Börse notiert. Gemeinsam mit der Porr sind das polnische Unternehmen TKT Engineering und die polnische Tochter der österreichischen Elin an dem Bauprojekt namens "Skysawa" beteiligt. Es entstehen Büros und Geschäfte mit einer Bruttogrundfläche von rund 40.000 Quadratmetern. Die Gesamtfläche beträgt 225.000 Quadratmeter.

"Wenn alles nach Plan verläuft, übergeben wir die Baustelle in wenigen Tagen an den Generalunternehmer", so PHN-Chef Marcin Mazurek. Der neue Büro- und Geschäftskomplex werde die Warschauer Skyline nachhaltig prägen, erwartet Porr-CEO Karl-Heinz Strauss.

