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Der heimische Baukonzern Porr hat heuer in den ersten drei Quartalen kräftig zugelegt. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 86,2 Mio. Euro - um fast ein Viertel (23,1 Prozent) mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, wie das Unternehmen am Donnerstag bekanntgab. Der Hochbau erhole sich spürbar. Insbesondere der Industriebau mit Reinräumen und Forschungseinrichtungen, der Bau von Gesundheitseinrichtungen sowie der Verteidigungsbereich "gewinnen deutlich an Fahrt".

Die ersten drei Quartale hätten eine erfreuliche Entwicklung gezeigt - sowohl für die Porr als auch für die Bauindustrie insgesamt, betont das Management rund um Konzernchef Karl-Heinz Strauss im aktuellen Aktionärsbrief. Auch bei leistbarem Wohnraum sei der hohe Bedarf am Markt deutlich spürbar. Das wirke sich auch auf die Auftragsbücher aus.

10 Mrd. Euro schwerer Auftragsbestand

Die Porr sitzt jedenfalls auf einem gut gefüllten Orderpolster von 10 Mrd. Euro (plus 4,4 Prozent). Somit bleibe der Auftragshorizont für die nächsten 1,5 Jahre gesichert, streicht die Konzernleitung hervor. Der Auftragseingang hingegen verringerte sich im Neunmonatszeitraum um 6,2 Prozent auf rund 5,8 Mrd. Euro. Im dritten Quartal ging er allerdings stark nach oben.

Zwischen Juli und September gewann das Bauunternehmen den Angaben zufolge mehrere Großprojekte, wodurch der Auftragseingang alleine in diesem Quartal um 8,7 Prozent zugelegt habe. So baue die Porr im Rahmen des German Contractor Augmentation Programs der Deutschen Bundeswehr (G-CAP) Unterkunftsgebäude und errichte einen Fleischverarbeitungsbetrieb für die deutsche Supermarktkette Edeka.

Auch der Tiefbau performe "verlässlich weiterhin stark", teilte das Unternehmen weiters mit und nannte die Westumfahrung von Szczecin, Windparks in Rumänien sowie das Projekt WAG LOOP - die Herstellung einer Gasleitung in Oberösterreich - als Beispiele.

"Solider Wachstumspfad"

Der Betriebsgewinn (EBIT) wuchs heuer bis Ende September gegenüber der Vorjahresperiode um 13 Prozent auf 122,2 Mio. Euro. Damit befinde sich die Porr "auf einem soliden Wachstumspfad". Der Umsatz erhöhte sich um 4,1 Prozent auf 4,8 Mrd. Euro, die Bauleistung stieg im selben Ausmaß auf 5,2 Mrd. Euro.

Auch in den kommenden Quartalen möchte der Baukonzern sein Portfolio in ausgewiesenen Wachstumsmärkten wie der Errichtung von Gesundheitseinrichtungen vertiefen.

Ausblick für 2026 bestätigt

Das Führungsteam bestätigte seinen Ausblick für 2026: Bauleistung und Umsatz sollen gegenüber dem Vorjahr um 2 bis 4 Prozent zunehmen und die EBIT-Marge soll zwischen 3,2 und 3,3 Prozent liegen.

2025 war die Bauleistung bei 6,8 Mrd. Euro verharrt (plus 1 Prozent) und der Umsatz bei 6,3 Mrd. Euro (plus 1,7 Prozent). Die EBIT-Marge hatte sich gegenüber dem Jahr davor von 2,6 auf 3,1 Prozent verbessert.

Heuer in den ersten neun Monaten beschäftigte die Porr laut Quartalsbericht im Schnitt 21.217 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (plus 2 Prozent), nach 20.793 in der Vorjahresperiode.

kre/tpo

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