PORR Aktie
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
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27.08.2026 07:27:00
Porr zum Halbjahr mit kräftigem Gewinnplus
Der Baukonzern Porr hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr deutlich gesteigert. Unter dem Strich blieben 36,4 Mio. Euro - um 23,9 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, wie aus dem Halbjahresbericht vom Donnerstag hervorgeht. Der Gewinn je Aktie (EPS) kletterte demnach um 34 Prozent auf 0,71 Euro. Die Produktionsleistung blieb quasi stabil bei knapp 3,2 Mrd. Euro (minus 0,1 Prozent). Das Unternehmen hatte im Schnitt 209.801 Beschäftigte (plus 0,7 Prozent).
Die Umsatzerlöse verringerten sich heuer in den ersten sechs Monaten leicht auf 2,9 Mrd. Euro (minus 1,1 Prozent). Vor Zinsen, Steuern und Abschreibung belief sich das Ergebnis (EBITDA) auf 171,1 Mio. Euro - ein Plus von 11,6 Prozent. Der operative Gewinn (EBIT) verbesserte sich um 15,6 Prozent auf 56,3 Mio. Euro. Der Gewinn vor Steuern stieg von 38,8 auf 49,2 Mio. Euro.
kre
ISIN AT0000609607 WEB http://www.porr-group.com
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