Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|
15.11.2025 06:00:08
Porsche ‘Ferrarification’ push backfires with $300mn US lawsuit
Incoming CEO faces suit from key Florida distributor alleging carmaker withheld cars after refusal to build exclusive showroomWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SEmehr Nachrichten
|
06:00
|Porsche ‘Ferrarification’ push backfires with $300mn US lawsuit (Financial Times)
|
14.11.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
14.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
14.11.25
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Freitagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
14.11.25
|DAX aktuell: DAX präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
14.11.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
14.11.25
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX leichter (finanzen.at)
|
14.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)