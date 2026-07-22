Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
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22.07.2026 20:34:00
Porsche: Aufsichtsrat stimmt Sparpaket zu - massiver Stellenabbau erwartet
Das »Zukunftspaket« für den Autobauer Porsche hat eine weitere Hürde geschafft: Der Aufsichtsrat hat seine Unterstützung zugesagt. Mehrere Tausend Stellen könnten beim Autobauer Porsche künftig wegfallen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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