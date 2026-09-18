Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
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18.09.2026 20:16:10
Porsche, China, Geopolitik: Volkswagen streicht Gewinnprognose zusammen
Die Krisenstimmung in Wolfsburg hält an. Wegen verschiedener "Sondereffekte" muss der Volkswagen-Konzern seine Gewinnprognose für das aktuelle Geschäftsjahr drastisch senken. Weitere Unsicherheiten, die den Erlös schmälern könnten, bleiben bestehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
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18.09.26
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18.09.26
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18.09.26
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|Porsche Automobil Holding SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
|2,72
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|Porsche Automobil Holding SE
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|Volkswagen (VW) AG Vz.
|76,00
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