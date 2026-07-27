Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
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27.07.2026 15:57:00
Porsche: Jede dritte deutsche Stelle fällt weg
Seit Monaten wird verhandelt, jetzt steht fest: Bei Porsche fallen nochmals Tausende Stellen im Raum Stuttgart weg. Dafür macht der Hersteller Zugeständnisse.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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