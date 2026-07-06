Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
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06.07.2026 08:29:00
Porsche: Stellenabbau in Verwaltung und Entwicklung im Gespräch
Wegen der Absatzkrise fallen bei Porsche bereits Stellen weg. Die Zahl könnte einem Bericht zufolge nochmals deutlich höher ausfallen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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