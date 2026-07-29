Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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29.07.2026 11:23:00
Porsche: Stellenabbau kostet VW-Tochter Hunderte Millionen Euro
Die VW-Tochter Porsche will in den kommenden Jahren etwa 5000 Jobs abbauen, um damit Geld zu sparen. Kurzfristig werden die »Rekalibrierungskosten« aber erst einmal teuer. Neue Investionen sollen noch dazukommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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