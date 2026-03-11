Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|
11.03.2026 13:52:00
Porsche: Was der neue Chef Michael Leiters jetzt tun will
Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt präsentiert der neue Porsche-Chef grausige Jahreszahlen. Für Michael Leiters geht es jetzt darum, welche Modelle künftig überhaupt noch gebaut werden und wie viele Stellen zusätzlich wegfallen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
