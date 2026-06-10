Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
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10.06.2026 15:53:00
Porsche 911er soll es nicht als E-Modell geben
Ferrari präsentierte jüngst ein erstes E-Modell, Porsche hat seit Jahren E-Modelle im Programm. Für seinen Sportwagen-Klassiker 911 gibt der Unternehmenschef aber ein Versprechen an die Petrolheads ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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