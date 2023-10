Porsche-Absatz steigt um zehn Prozent - Einbruch in China

Frankfurt (Reuters) - Der Autobauer Porsche hat seinen Absatz binnen neun Monaten trotz Schwäche am größten Einzelmarkt China gesteigert.

Von Januar bis September lieferte der Dax-Konzern mit 242.722 Fahrzeugen zehn Prozent mehr aus als im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. In China schrumpfte der Absatz dagegen um zwölf Prozent. "Dies liegt vor allem an der weiterhin herausfordernden Wirtschaftslage in dieser Region", erklärte Porsche. Der Einbruch konnte durch hohen Zuwachs in Europa und den USA mehr als ausgeglichen werden.

