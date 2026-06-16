Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
|Kursziel angehoben
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16.06.2026 12:41:00
Porsche-Aktie dennoch im Minus: Barclays hebt Titel auf 'Equal Weight'
Die Kursbewegung passt gut zur Argumentation des Experten Henning Cosman von Barclays. Er hatte die Papiere beim neuen Kursziel von 50 Euro auf "Equal Weight" hochgestuft. Cosman hält die Aktienbewertung für sehr üppig, sieht allerdings auch keine Belastungsfaktoren mehr.
Cosman kappte zwar erneut seine operativen Ergebnisprognosen für 2026 und 2027, sieht sich aber für 2028 auf Augenhöhe mit dem Marktkonsens. Auf diesem Jahr liege das Augenmerk am Markt.
Der Experte erinnerte an den zuletzt enorm guten Lauf der Aktien, mit dem sie den Autosektor klar in den Schatten gestellt hatten. Mitverantwortlich dafür waren im Juni Kaufempfehlungen von Goldman Sachs und der UBS. Bis zu deren Kurszielen von 59 und 60 Euro ist noch deutlich Luft nach oben.
/ag/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
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