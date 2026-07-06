Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Sparmaßnahmen
|
06.07.2026 11:03:00
Porsche-Aktie fester: Weiterer Stellenabbau in großem Ausmaß offenbar geplant
Ein Porsche-Sprecher wollte die konkrete Zahl der Stellen auf dpa-Anfrage nicht bestätigen, verwies aber auf ein umfassendes Zukunftspaket, das derzeit in Arbeit sei, um das Unternehmen zu verschlanken. Das Paket solle bis Ende Juli vorgestellt werden.
Derzeit verhandeln Management und Arbeitnehmervertreter über ein weiteres Sparpaket. Porsche-Chef Michael Leiters hatte bereits im März einen umfassenden weiteren Stellenabbau angekündigt - zusätzlich zu einem ersten Paket. Denn bis 2029 sollen in der Region Stuttgart bereits rund 1.900 Stellen sozialverträglich wegfallen.
Auch die Verträge von etwa 2.000 befristeten Angestellten sind ausgelaufen. Zudem hatte Porsche im Mai angekündigt, drei Tochterfirmen zu schließen - was weitere 500 Beschäftigte betrifft.
Via XETRA gewinnt die Porsche-Aktie zeitweise 2,26 Prozent auf 47,01 Euro.
/mxx/DP/zb
STUTTGART (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
10:03
|MDAX-Titel Porsche vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Porsche vz von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.07.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
03.07.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX mit Gewinnen (finanzen.at)
|
03.07.26
|Handel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
03.07.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX liegt zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
02.07.26
|Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
02.07.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Nachmittag stärker (finanzen.at)