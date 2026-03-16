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Porsche vz. Aktie

Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

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Einstufung unverändert 16.03.2026 12:15:00

Porsche-Aktie gibt nach: Jefferies passt Kursziel nach unten an

Porsche-Aktie gibt nach: Jefferies passt Kursziel nach unten an

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Porsche AG gesenkt.

Jefferies hat das Kursziel für Porsche von 45 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. In seiner Antrittsrede habe der neue Chef Michael Leiters keinen drastischen Strategieschwenk angedeutet, schrieb Philippe Houchois in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er passte seine Schätzungen an niedrigere Umsätze und Barmittelzuflüsse an.

Die Porsche-Aktie notiert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 1,26 Prozent tiefer bei 36,83 Euro.

/rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 20:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / 20:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Bildquelle: Max Earey / Shutterstock.com

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