Porsche vz. Aktie

Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

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Kursziel angehoben 16.06.2026 08:18:00

Porsche-Aktie im Plus: Barclays hebt Titel auf 'Equal Weight'

Porsche-Aktie im Plus: Barclays hebt Titel auf 'Equal Weight'

Barclays hat das Kursziel für die Aktien der Porsche AG angehoben

Die britische Investmentbank hat das Kursziel für die Aktien der Porsche AG von 40 auf 50 Euro angehoben und die Papiere von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. Die Aktien der Zuffenhausener seien dem europäischen Autosektor in den vergangenen drei Monaten davongerast, schrieb Henning Cosman am Montag. Er kappte zwar erneut seine operativen Ergebnisprognosen für 2026 und 2027, sieht sich aber für 2028 auf Augenhöhe mit dem Marktkonsens. Auf diesem Jahr liege das Augenmerk am Markt. Cosman hält die Aktienbewertung zwar für sehr üppig, sieht allerdings auch keine Belastungsfaktoren mehr.

Die Porsche-Aktie gewinnt am Dienstag im Tradegate-Handel zeitweise 0,76 Prozent auf 50,32 Euro.

/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 03:00 / GMT

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