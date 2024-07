Porsche-Aktie: Jüngste Einstufung durch Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat Porsche AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die jüngsten Quartalszahlen nach der vorherigen Ausblickssenkung wegen Zuliefererproblemen seien stark ausgefallen, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese werte er ebenso als ermutigend wie die bestätigte Margenzielspanne für 2025. Die letzten Gespräche mit Investoren hätten allerdings gezeigt, dass das Vertrauen in den Sportwagenbauer nach einigen Warnungen ernsthaft beschädigt sei - nun müsse Porsche den Worten Taten folgen lassen.

Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 13:48 Uhr um 0,4 Prozent auf 68,52 EUR ab. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 24,05 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 373 462 Porsche-Aktien. Seit Jahresanfang 2024 sank die Aktie um 11,5 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Porsche wird am 29.10.2024 gerechnet.

