Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH0AD / ISIN: US73328P1066

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Wertberichtigungen 07.08.2026 16:12:41

Porsche-Aktie kaum bewegt: Porsche SE schreibt im ersten Halbjahr 2026 rote Zahlen

Porsche-Aktie kaum bewegt: Porsche SE schreibt im ersten Halbjahr 2026 rote Zahlen

Die Porsche Automobil Holding SE hat im ersten Halbjahr 2026 einen Verlust verzeichnet.

Aufgrund von hohen, nicht zahlungswirksamen Wertberichtigungen auf ihre Kernbeteiligungen wies die Porsche-Holding für die ersten sechs Monate einen Verlust nach Steuern von 2,22 Milliarden Euro aus, nach einem Gewinn von 338 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Ausschlaggebend hierfür waren Abschreibungen auf den Buchwert der Anteile an der Volkswagen AG in Höhe von 3,0 Milliarden Euro sowie an der Porsche AG in Höhe von 0,2 Milliarden Euro. Das für die Steuerung maßgebliche angepasste Konzernergebnis nach Steuern sank auf 949 Millionen Euro nach 1,11 Milliarden Euro im Vorjahr.

Einen positiven Gegenpol bildete das Segment der Portfoliobeteiligungen, dessen Ergebnis nach Steuern insbesondere dank der erfolgreichen Neubewertung von Quantum Systems auf 148 Millionen Euro nach 29 Millionen Euro im Vorjahr anzog. Der Buchwert dieses Portfolios kletterte per Ende Juni auf über 630 Millionen Euro.

Dank stabiler Dividendenflüsse verringerte sich die Nettoverschuldung des Konzerns: Zum 30. Juni 2026 lag die Konzern-Nettoverschuldung bei 4,98 Milliarden Euro gegenüber 5,10 Milliarden Euro zum Jahresende 2025.

Für das Gesamtjahr 2026 geht das Management unverändert von einem positiven angepassten Konzernergebnis nach Steuern zwischen 1,5 und 3,5 Milliarden Euro sowie einer Nettoverschuldung von 4,7 bis 5,2 Milliarden Euro aus.

Die Porsche SE-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 0,07 Prozent auf 29,06 Euro.

Diese Meldung wurde mit Hilfe Künstlicher Intelligenz automatisch erstellt und anschließend von der Redaktion von Dow Jones Newswires auf Korrektheit geprüft.

DOW JONES

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Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

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