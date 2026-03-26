Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH0AD / ISIN: US73328P1066
|Schlechtere Entwicklung
|
26.03.2026 15:45:44
Porsche-Aktie niedriger: Ergebnis sinkt etwas, liegt jedoch über den Schätzungen
Das Papier sank via XETRA zuletzt um 2,7 Prozent auf 31,21 Euro und lag damit am DAX-Ende. In diesem Jahr hat der Kurs bereits mehr als ein Fünftel eingebüßt. Die Prognose der Automobil-Holding für den bereinigten Nettogewinn 2026 liege unter der Konsensschätzung, sagte ein Händler. Die Zielspanne sei sehr breit, im ungünstigsten Fall unterbiete das Nettoergebnis die Konsensprognose um mehr als die Hälfte. Auch die in Aussicht gestellte Dividende je Vorzugsaktie bleibe hinter der Markterwartung zurück.
In der Holding bündeln die Eigentümerfamilien Porsche und Piëch ihre Anteile am Volkswagen-Konzern und dem Sport- und Geländewagenbauer Porsche AG. Angesichts schwacher Autogeschäfte investiert der DAX-Konzern aber auch in andere Bereiche. Insbesondere im Sicherheits- und Verteidigungssektor sehe man "erhebliches Wachstumspotenzial", sagte Vorstandschef Hans Dieter Pötsch. Man habe daher Anfang des Jahres Anteile am neu aufgelegten Verteidigungsfonds der Beteiligungsgesellschaft DTCP gezeichnet. Das Volumen beträgt demnach 100 Millionen Euro.
Das angepasste Ergebnis ist eine zentrale Steuerungsgröße des Porsche-SE-Managements. Dabei sind vor allem Wertberichtigungen ausgeklammert. Unter dem Strich lag der Gewinn 2025 bei 2,65 Milliarden Euro. Im Vorjahr hatte die Holding wegen hoher Abschreibungen auf die Beteiligungen an Volkswagen und Porsche einen Verlust von gut 20 Milliarden Euro verbucht.
Probleme bei VW und Porsche belasten
Der Konzern und insbesondere der Sportwagenbauer mit dem Familiennamen hatten 2025 unter anderem mit geopolitischen Herausforderungen, den US-Zöllen und stärkerem Wettbewerb zu kämpfen. Bei Porsche kosteten außerdem die strategische Kehrtwende bei Elektroautos mehrere Milliarden. Der Gewinn beider Unternehmen brach deutlich ein.
Sowohl Volkswagen als auch die Tochter Porsche müssen daher sparen. Bis 2030 sollen im gesamten Konzern 50.000 Stellen wegfallen. "Wir haben die klare Erwartungshaltung an das Management sowohl der Volkswagen AG als auch der Porsche AG, dass sie die herausfordernde Situation als Chance betrachten, die strategischen Anpassungen umzusetzen", sagte Porsche-SE-Vorstandschef Hans Dieter Pötsch laut Mitteilung.
Schulden sinken leicht
Die Nettoverschuldung lag Ende 2025 bei 5,1 Milliarden Euro - und damit etwas niedriger als ein Jahr zuvor. Über die Holding hatten sich die Familien 2022 beim Börsengang der Porsche AG 25 Prozent plus einer Aktie der Stammaktien gesichert, dafür aber Schulden in Milliardenhöhe aufgenommen.
2026 geht das Management um Pötsch von einem bereinigten Ergebnis nach Steuern zwischen 1,5 und 3,5 Milliarden Euro aus. Die Schulden sollen zwischen 4,7 und 5,2 Milliarden Euro liegen.
/jwe/men/
STUTTGART (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
|
20.03.26
|Porsche Automobil Holding SE verlängert Mandat von CEO Hans Dieter Pötsch (Dow Jones)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen geben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.