Porsche-Aktie: Porsche SE und Bridgepoint greifen gemeinsam nach Econolite Group

In Kombination mit dem gemeinsamen Portfoliounternehmen PTV Planung Transport Verkehr GmbH soll ein vollintegrierter Anbieter marktführender Mobilitätslösungen entstehen, wie Porsche mitteilte.

Das zu den Softwarelösungen der PTV komplementäre Produktportfolio von Econolite umfasst insbesondere Hard- und Softwarelösungen im Bereich Verkehrsmanagement. In den USA werden an über 57.000 Straßenkreuzungen mehr als 150.000 Signalsteuergeräte von Econolite eingesetzt. Zudem nutzen über 400 Verkehrsbetriebe die Verkehrssteuerungssoftware des Unternehmens. Damit ist Econolite der führende Anbieter von Verkehrsmanagementlösungen in Nordamerika. Econolite hat insgesamt fünf Standorte in USA, Mexiko und Kanada.

Unter dem Dach einer neuen Mobilitäts- und Logistikholding sollen PTV und Econolite ihr Wachstum beschleunigen und die Konsolidierung in einem weitgehend fragmentierten Markt vorantreiben. Der Schwerpunkt der Holding soll auf intelligenten und nachhaltigen End-to-End-Verkehrsmanagementlösungen liegen, welche effiziente Mobilität gewährleisten und Lieferketten optimieren.

Zusammen beschäftigen die beiden Unternehmen rund 2.000 Mitarbeiter und sind in über 120 Ländern weltweit aktiv. Die bisherigen Eigentümer von Econolite bleiben mit einem Minderheitsanteil an der neuen Gruppe beteiligt. Es ist geplant, die Transaktion nach Einholung aller regulatorischen Genehmigungen bis Mitte 2022 abzuschließen. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.

FRANKFURT (Dow Jones)