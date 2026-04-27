Volkswagen Aktie
WKN DE: A2NB2Z / ISIN: US9286625010
|Ausblick
|
27.04.2026 16:00:41
Porsche-Aktie: Q1-Zahlen dürften sinken
WORAUF ANLEGER ACHTEN SOLLTEN:
MARGE WEITER SCHWACH: Die Profitabilität des Sportwagenherstellers liegt weiterhin meilenweit unter den eigenen Ansprüchen. Analysten trauen Porsche für das erste Quartal eine operative Rendite von 6,6 Prozent zu nach 8,6 Prozent im Vorjahr. Damit würde das Unternehmen zumindest in der oberen Hälfte des Prognosebandbreite für das Gesamtjahr liegen von 5,5 bis 7,5 Prozent. Analysten der Royal Bank of Scotland zufolge dürfte Porsche vom Absatz diverser Modelle mit im Schnitt höheren Rendite profitiert haben (GT-Modelle).
ANHALTENDE BELASTUNGEN: Zusätzlich zum schwierigen Umfeld auf dem größten Automarkt China wird Porsche nach wie vor von im Vergleich zum Vorjahr wohl höheren US-Importzöllen 2026 (+100 Millionen Euro) und Kosten für den Konzernumbau belastet. In der Summe dürften allein dafür dieses Jahr 800 Millionen bis 900 Millionen Euro fällig werden.
PROGNOSE-BESTÄTIGUNG ERWARTET: Porsche sollte den bisherigen Ausblick bestätigen für 2026, wonach der Umsatz in der Bandbreite von rund 35 Milliarden bis 36 Milliarden Euro liegen wird. Die operative Umsatzrendite soll zwischen 5,5 und 7,5 Prozent liegen.
===. PROG PROG PROG
1. QUARTAL 1Q26 ggVj Zahl 1Q25
Umsatz 8.417 -5% 10 8.860
Operatives Ergebnis 557 -27% 10 760
Operative Umsatzrendite 6,6 -- -- 8,6
Ergebnis nach Steuern/Dritten 385 -25% 9 517
Ergebnis je Vorzugsaktie 0,43 -25% 3 0,57
Netto-Cashflow Automobile 567 +187% 4 198
. PROG PROG PROG
GESAMTJAHR Gj26 ggVj Zahl Gj25
Umsatz 35.547 -2% 16 36.272
Operatives Ergebnis 2.297 +456% 16 413
Operative Umsatzrendite 6,5 -- -- 1,1
Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.634 +279% 16 431
Ergebnis je Vorzugsaktie 1,72 +258% 8 0,48
Netto-Cashflow Automobile 1.741 +15% 10 1.510
Dividende je Vorzugsaktie 1,08 +7% 13 1,01
===
ERLÄUTERUNGEN:
- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Rendite in Prozent
- Bilanzierung nach IFRS
- Quellen: Angaben des Unternehmens, Prognosen von Visible Alpha
- ggVj = Veränderung in Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum
- das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr
- alle Angaben ohne Gewähr
DJG/kla/cbr
DOW JONES
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