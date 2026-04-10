Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB2Z / ISIN: US9286625010

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Absatzzahlen 10.04.2026 16:30:00

Porsche-Aktie steigt dennoch: Absatz bricht weltweit zweistellig ein

Porsche-Aktie steigt dennoch: Absatz bricht weltweit zweistellig ein

Porsche hat auch zum Jahresstart einen deutlichen Absatzrückgang verzeichnet.

Weltweit sackten die Verkäufe laut Mitteilung um 15 Prozent auf 60.991 Sportwagen ab. Als Grund verweist das Unternehmen auf das Produktionsende des 718 mit Verbrennungsmotor und eine "starke Anlaufphase" des vollelektrischen Macan im Vorjahr.

In China verzeichnete Porsche den weiteren Angaben zufolge in den drei Monaten Januar bis März mit 7.519 Einheiten ein Absatzminus von 21 Prozent, was das Unternehmen auf die weiterhin schwierigen Marktbedingungen zurückführt. In Europa (ohne Deutschland) lieferte Porsche 14.710 Fahrzeuge aus. Das waren 18 Prozent weniger als im Vorjahr. Im Heimatmarkt Deutschland konnten 7.778 Kunden ihr Fahrzeug entgegennehmen, das war ein Plus von 4 Prozent. Mit 18.344 Auslieferungen sanken die Verkäufe in Nordamerika um 11 Prozent.

"Nach dem Auslauf des 718 mit Verbrennungsmotor und den starken Auslieferungen des vollelektrischen Macan zum Marktstart liegen wir unter Vorjahr, insgesamt aber im Bereich unserer Erwartungen", so Vertriebsvorstand Matthias Becker laut Mitteilung. Der Fokus in den kommenden Monaten liege auf der Markteinführung des vollelektrischen Cayenne.

Die Porsche-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel am Freitag zeitweise 2,63 Prozent höher bei 41,35 Euro.

DJG/kla/sha

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Porsche SE-Aktie tiefer: Unternehmen emittiert Schuldscheindarlehen

Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh

mehr Nachrichten