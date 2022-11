Porsche-Aktie tiefer: Porsche SE bei Quantencomputer-Start-up Xanadu beteiligt

Das Volumen der Finanzierungsrunde beträgt rund 100 Millionen US-Dollar, wie Porsche mitteilte, ohne das eigene Investment an Xanadu zu beziffern. Den Erlös soll die Xanadu Quantum Technologies Inc für die weitere Entwicklung und die Kommerzialisierung der Technologie nutzen.

"Mit der Beteiligung an Xanadu investiert die Porsche SE in eine Schlüsseltechnologie, die ein enormes Marktpotential besitzt, etwa in den Bereichen Life Sciences, Finanzdienstleistungen oder Mobilität", so Lutz Meschke, Vorstand für Beteiligungsmanagement der Porsche SE, laut Mitteilung. Das 2016 gegründete Unternehmen sei weltweit mit führend in der Entwicklung von Quantencomputern.

Porsche-Aktien verlieren via XETRA zeitweise 0,73 Prozent auf 56,92 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)