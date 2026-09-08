Porsche-Aktie zieht an: Konzern beteiligt sich an Finanzierungsrunde von Stoke Space

Die Porsche Automobil Holding SE hat sich an dem Raumfahrtunternehmen Stoke Space Technologies beteiligt.

Wie die Beteiligungsgesellschaft mitteilte, investiert sie einen Betrag im niedrigen zweistelligen Millionen-Dollar-Bereich. Im Rahmen der Finanzierungsrunde hat das Unternehmen, das eine zweistufige Trägerrakete mit dem Ziel der vollständigen Wiederverwendbarkeit beider Stufen entwickelt, rund 1 Milliarden US-Dollar eingenommen. Der Erststart der "Nova"-Rakete von Stoke Space ist für Anfang 2027 geplant.

Die Porsche-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,31 Prozent im Plus bei 29,29 Euro.

DOW JONES