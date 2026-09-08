Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH0AD / ISIN: US73328P1066
|Investition
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08.09.2026 17:12:43
Porsche-Aktie zieht an: Konzern beteiligt sich an Finanzierungsrunde von Stoke Space
Wie die Beteiligungsgesellschaft mitteilte, investiert sie einen Betrag im niedrigen zweistelligen Millionen-Dollar-Bereich. Im Rahmen der Finanzierungsrunde hat das Unternehmen, das eine zweistufige Trägerrakete mit dem Ziel der vollständigen Wiederverwendbarkeit beider Stufen entwickelt, rund 1 Milliarden US-Dollar eingenommen. Der Erststart der "Nova"-Rakete von Stoke Space ist für Anfang 2027 geplant.
Die Porsche-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,31 Prozent im Plus bei 29,29 Euro.
DOW JONES
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Bildquelle: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com
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