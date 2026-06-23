Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
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23.06.2026 15:23:00
Porsche-Aktionäre rechnen ab: „Ein Scherbenhaufen“
Scherbenhaufen, Standstreifen, Krise: Aktionäre kritisieren die bisherige Strategie und Ausrichtung der Marke Porsche hart.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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