Porsche-Analyse: Market-Perform-Bewertung von Bernstein Research für Porsche-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche AG nach Geschäftszahlen für 2023 und einem Ausblick auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Free Cashflow habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Die nach vorn gerichteten Aussagen des Sportwagenbauers dürften allerdings auf die Konsensschätzungen drücken.

Aktienanalyse online: Die Porsche-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:27 Uhr in Grün und gewann 3,2 Prozent auf 83,16 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 8,23 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 523 940 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft. Auf Jahressicht 2024 gewann der Anteilsschein 4,1 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 12.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2024 / 08:13 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2024 / 08:13 / UTC



