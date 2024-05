Porsche-Analyse: Porsche-Aktie von Bernstein Research mit Market-Perform bewertet

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die deutschen Autobauer seien in großem Umfang in China engagiert, schrieb Analyst Stephen Reitman in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu Spekulationen über erhöhte Importzölle. Die lokale Produktion einbezogen, sei die Bedrohung durch erhöhte Zölle aber nicht so groß, wie die Schlagzeilen es vermuten ließen. BMW und Mercedes hätten 2023 nur noch 17 Prozent der dort verkauften Fahrzeuge importiert. Bei Volkswagen liege diese Zahl noch niedriger, nämlich bei 5 Prozent.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Porsche-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:18 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 75,18 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 46,32 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 194 385 Porsche-Aktien umgesetzt. Das Papier gab seit Anfang des Jahres 2024 um 5,9 Prozent nach. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Porsche wird am 24.07.2024 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2024 / 08:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2024 / 08:31 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.