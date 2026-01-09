Porsche Automobil Aktie

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

Papier unter der Lupe 09.01.2026 09:45:29

Porsche Automobil-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Underweight

Porsche Automobil-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Underweight

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Porsche Automobil-Aktie durch Barclays Capital.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Porsche SE auf "Underweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Zölle, Emissionsvorschriften, EU-Regulierungen und der China-Markt blieben 2026 im Mittelpunkt der Debatte, schrieb Henning Cosman in einem am Freitag vorliegenden Automobil-Branchenausblick. Er bleibt generell negativ gestimmt für den Sektor, da es an strukturellem Gegenwind nicht mangele. Seine Branchenfavoriten sind VW und Ferrari.

Aktienbewertung im Detail: Die Porsche Automobil-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Porsche Automobil-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:27 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 38,92 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Abwärtsrisiko von 10,07 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 34 720 Porsche Automobil-Aktien umgesetzt. Am 26.03.2026 werden die Kennzahlen für Q4 2025 voraussichtlich präsentiert.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

