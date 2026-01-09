Porsche Automobil-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Underweight

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Porsche SE auf "Underweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Zölle, Emissionsvorschriften, EU-Regulierungen und der China-Markt blieben 2026 im Mittelpunkt der Debatte, schrieb Henning Cosman in einem am Freitag vorliegenden Automobil-Branchenausblick. Er bleibt generell negativ gestimmt für den Sektor, da es an strukturellem Gegenwind nicht mangele. Seine Branchenfavoriten sind VW und Ferrari.

Aktienbewertung im Detail: Die Porsche Automobil-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Porsche Automobil-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:27 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 38,92 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Abwärtsrisiko von 10,07 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 34 720 Porsche Automobil-Aktien umgesetzt. Am 26.03.2026 werden die Kennzahlen für Q4 2025 voraussichtlich präsentiert.

