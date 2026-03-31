Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Analyse im Fokus
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31.03.2026 13:04:45
Porsche Automobil-Analyse: Aktie von DZ BANK mit Halten bewertet
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Porsche SE von 35 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Noch habe die Holdinggesellschaft keine finale Entscheidung bezüglich einer dritten Kernbeteiligung getroffen, schrieb Michael Punzet in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Bei der Auswahl dürfte der Fokus stärker auf der Dividendenfähigkeit als dem potenziellen Wachstum liegen.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Porsche Automobil-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 12:48 Uhr ging es für das Porsche Automobil-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 31,08 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 98 356 Porsche Automobil-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 22,1 Prozent abwärts.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 11:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 11:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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