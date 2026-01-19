Porsche Automobil Aktie

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

Aktuelle Analyse im Blick 19.01.2026 11:49:46

Porsche Automobil-Analyse: Underweight-Bewertung von Barclays Capital für Aktie

Porsche Automobil-Analyse: Underweight-Bewertung von Barclays Capital für Aktie

Barclays Capital hat eine eingehende Analyse der Porsche Automobil-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Porsche SE anlässlich neuer Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump auf "Underweight" belassen. Er habe in seinem Auto-Ausblick auf 2026 zwar geopolitische Risiken berücksichtigt, doch diese neue Gefahr sei greifbarer und komme früher als erwartet, schrieb Henning Cosman in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zwar könne es wieder zu Vereinbarungen, Verzögerungen und/oder Ausnahmeregelungen kommen, doch aktuell sei die Rhetorik "abschreckend". Porsche AG, Mercedes-Benz, BMW und VW wären am stärksten betroffen, während Renault und Stellantis weitgehend unbeeinflusst bleiben dürften.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Porsche Automobil-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von Porsche Automobil befand sich um 11:33 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,8 Prozent auf 36,10 EUR ab. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 399 975 Porsche Automobil-Aktien. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 9,6 Prozent zu Buche.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

