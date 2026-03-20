Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
20.03.2026 19:19:40
Porsche Automobil Holding SE verlängert Mandat von CEO Hans Dieter Pötsch
Der Aufsichtsrat der Porsche Automobil Holding SE hat das Mandat des Vorstandsvorsitzenden Hans Dieter Pötsch um eine weitere Amtszeit verlängert. Die Bestellung erfolgt mit Wirkung zum 1. Januar 2027 für die Dauer von fünf Jahren bis zum 31. Dezember 2031, wie die Porsche Automobil Holding SE am Freitag mitteilte. Dem Vorstand der Porsche SE gehören Hans Dieter Pötsch, Manfred Döss (Recht und Compliance) sowie Johannes Lattwein (Finanzen und IT) an.
DOW JONES
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
20.03.26
20.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verliert letztendlich (finanzen.at)
|
20.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
20.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: Das macht der DAX am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
20.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
20.03.26
|Freundlicher Handel: DAX am Freitagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
20.03.26
|LUS-DAX aktuell: So steht der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
20.03.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)