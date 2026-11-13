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13.11.2026 06:31:28
Porsche Automobil präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Porsche Automobil hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche Automobil 0,340 USD je Aktie generiert.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 84,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 642,7 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 96,6 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
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