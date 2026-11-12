Porsche Automobil: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Porsche Automobil ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Porsche Automobil die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,84 EUR gegenüber 2,95 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig standen 84,0 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 84,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche Automobil 550,0 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at