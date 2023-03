Porsche baut auch den elektrischen Cayenne in Bratislava

FRANKFURT (Dow Jones)--Auch in der elektrischen Variante soll der große Porsche-SUV Cayenne im VW-Mehrmarkenwerk Bratislava gefertigt werden. In einer Mitteilung des Sportwagenherstellers heißt es, auch die vierte Generation werde in der slowakischen Hauptstadt montiert. Der Marktstart des Modells, das rein elektrisch angetrieben wird, ist für die zweite Hälfte des Jahrzehnts geplant. Seit 2017 läuft der Cayenne komplett in Bratislava vom Band.

March 23, 2023