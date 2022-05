Porsche bekräftigt Ausblick nach gutem Jahresstart

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Sportwagenhersteller Porsche hält nach einem guten Jahresstart mit Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn am Ausblick für das laufende Jahr fest. "Trotz aller globalen Herausforderungen sind wir voll auf Kurs", wird Finanzvorstand Lutz Meschke in der Mitteilung zitiert. Aufgrund vieler externer Herausforderungen sei ein Ausblick zwar schwierig. "Dennoch streben wir im Geschäftsjahr 2022 eine Umsatzrendite von mindestens 15 Prozent an", so der Manager.

Um diesen Renditeanspruch zu erfüllen, habe der Sportwagenhersteller angesichts des Ukraine-Krieges zusätzliche Maßnahmen zur Ergebnissicherung ergriffen. Details nannte Porsche nicht. In den ersten drei Monaten steigerte die Porsche AG den Umsatz um gut 4 Prozent auf 8,04 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis kletterte um mehr als 17 Prozent auf 1,47 Milliarden Euro. Die Umsatzrendite verbesserte sich von 16,2 auf 18,2 Prozent.

May 05, 2022 03:50 ET (07:50 GMT)