Porsche-Börsengang im Blick: VW will Umsetzung prüfen

Nach Maßgabe einer mit der Porsche Automobil Holding SE ausgehandelten Eckpunktevereinbarung soll für den Fall eines Börsengangs das Grundkapital der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG in 50 Prozent Vorzugsaktien und 50 Prozent Stammaktien unterteilt werden und bis zu 25 Prozent der Vorzugsaktien am Kapitalmarkt platziert werden, teilte der Wolfsburger Autokonzern mit. Die Porsche Holding würde zudem 25 Prozent plus eine Aktie der Stammaktien an der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG von der Volkswagen AG zum Platzierungspreis der Vorzugsaktien zuzüglich einer Prämie von 7,5 Prozent erwerben.

Volkswagen unterstrich, die Porsche AG auch nach einem Börsengangs weiterhin voll konsolidieren zu wollen. Außerdem soll die industrielle Kooperation zwischen der Volkswagen AG und der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG auch nach einem möglichen Börsengang fortgesetzt werden. Die Einnahmen aus einem Porsche-Börsengang würde der DAX-Konzern für die Finanzierung seiner industriellen und technologischen Transformation sowie weiteres Wachstum nutzen.

Zudem sei vereinbart worden, dass die Volkswagen AG im Fall eines erfolgreichen Börsengangs den Aktionären vorschlagen wird, eine Sonderdividende im Umfang von 49 Prozent der Bruttogesamterlöse aus der Platzierung der Vorzugsaktien und dem Verkauf der Stammaktien auszuschütten.

VW verwies darauf, dass die Umsetzbarkeit eines Börsengangs von verschiedenen Parametern sowie den allgemeinen Marktgegebenheiten abhängt und noch keine abschließende Entscheidung getroffen wurde.

Die Porsche Automobil Holding SE erklärte in einer separaten Mitteilung, die Umsetzbarkeit eines möglichen Börsengangs der Porsche AG auf Grundlage der bisherigen Gespräche weiter zu prüfen und grundsätzlich zu unterstützen.

