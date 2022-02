Porsche-Börsengang im Blick: VW will Umsetzung prüfen - IPO möglicherweise noch 2022 - Aktien gefragt

Nach Maßgabe einer mit der Porsche Automobil Holding SE ausgehandelten Eckpunktevereinbarung soll für den Fall eines Börsengangs das Grundkapital der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG in 50 Prozent Vorzugsaktien und 50 Prozent Stammaktien unterteilt werden und bis zu 25 Prozent der Vorzugsaktien am Kapitalmarkt platziert werden, teilte der Wolfsburger Autokonzern mit. Die Porsche Holding würde zudem 25 Prozent plus eine Aktie der Stammaktien an der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG von der Volkswagen AG zum Platzierungspreis der Vorzugsaktien zuzüglich einer Prämie von 7,5 Prozent erwerben.

Volkswagen unterstrich, die Porsche AG auch nach einem Börsengangs weiterhin voll konsolidieren zu wollen. Außerdem soll die industrielle Kooperation zwischen der Volkswagen AG und der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG auch nach einem möglichen Börsengang fortgesetzt werden. Die Einnahmen aus einem Porsche-Börsengang würde der DAX-Konzern für die Finanzierung seiner industriellen und technologischen Transformation sowie weiteres Wachstum nutzen.

Zudem sei vereinbart worden, dass die Volkswagen AG im Fall eines erfolgreichen Börsengangs den Aktionären vorschlagen wird, eine Sonderdividende im Umfang von 49 Prozent der Bruttogesamterlöse aus der Platzierung der Vorzugsaktien und dem Verkauf der Stammaktien auszuschütten.

VW verwies darauf, dass die Umsetzbarkeit eines Börsengangs von verschiedenen Parametern sowie den allgemeinen Marktgegebenheiten abhängt und noch keine abschließende Entscheidung getroffen wurde.

Die Porsche Automobil Holding SE erklärte in einer separaten Mitteilung, die Umsetzbarkeit eines möglichen Börsengangs der Porsche AG auf Grundlage der bisherigen Gespräche weiter zu prüfen und grundsätzlich zu unterstützen.

IPO/VW-Finanzchef: Börsengang von Porsche könnte bis Jahresende stehen

Der Börsengang von Porsche könnte nach Einschätzung der Konzernmutter Volkswagen bis zum Ende dieses Jahres stehen. Die Notierung eines Teils der Vorzugsaktien an der ertragsstarken Marke sei - in Abhängigkeit vom Ergebnis der jetzt angelaufenen Prüfungen - eventuell bereits im vierten Quartal 2022 möglich, sagte VW-Finanzvorstand Arno Antlitz am Freitag. Im Spätsommer solle ein Zwischenfazit gezogen werden. Die Führung des Wolfsburger Autobauers hatte zuvor grundsätzlich den Weg für einen teilweisen Gang der Tochter auf das Börsenparkett frei gemacht.

IPO/VW-Finanzvorstand: Auch Börsengang der Batteriesparte denkbar

Neben den Börsenplänen für die Tochter Porsche spielt der VW-Konzern auch mit dem Gedanken eines solchen Schrittes für sein Elektroauto-Batteriegeschäft. Die Sparte wird in den kommenden Jahren mit Milliardeninvestitionen ausgebaut. Auf die Frage, ob Anteile an ihr später einmal am Finanzmarkt notiert sein könnten, meinte Finanzvorstand Arno Antlitz am Freitag grundsätzlich: "Ja, das könnte eine Möglichkeit sein." Man konzentriere sich jetzt aber zunächst auf die weiteren Prüfungen für die Porsche AG. "Über alles andere wird nicht diskutiert", sagte der Manager mit Blick auf weitere Volkswagen-Konzernmarken und die neue Softwaretochter Cariad.

Die Wolfsburger Autogruppe hat bereits eine eigene europäische Aktiengesellschaft (SE) für ihre Batterieaktivitäten gegründet. Nun geht es um die Suche nach zusätzlichen Investoren. VW-Technikvorstand Thomas Schmall hatte im Januar erklärt: "Es gibt eine starke und wachsende Nachfrage nach allen Aspekten der Batterieproduktion, einschließlich der Ausrüstung neuer Gigafactories." VW will auch mit seinem Großlieferanten Bosch die Kompetenzen im Bau von E-Autos und Fertigungstechnik für Batteriezellen in Europa bündeln. Daraus könnte eine Gemeinschaftsfirma zur Ausrüstung ganzer Zellfabriken werden.

Porsche und VW auf Tradegate gefragt - IPO konkretisiert sich

Die Aktien von VW und der Holdinggesellschaft Porsche knüpfen nach dem Schock des russischen Angriffs auf die Ukraine am Freitag wieder an ihre jüngsten Gewinne an. Die obersten Gremien des VW-Konzerns stimmten am Vorabend einem Börsengang der Sportwagentochter Porsche AG grundsätzlich zu. Die Umsetzbarkeit wird nun konkret geprüft. VW-Aktien legen via XETRA zeitweise 2,11 Prozent auf 179,82 zu, Porsche SE um 3,97 Prozent auf 91,58 Euro.

Nachdem am Dienstag die Erwägungen eines Börsengangs (IPO) publik gemacht wurden, ist die VW-Vorzugsaktie an diesem und dem folgenden Tag in Summe bereits um rund 10 Prozent gestiegen, bevor es dann am Donnerstag im Zuge der allgemeinen Marktschwäche um etwa 6 Prozent abwärts ging. Porsche SE waren in der Spitze um fast 20 Prozent hochgesprungen und hatten am Vortag dann rund 7 Prozent eingebüßt.

Analysten verweisen unisono auf den erheblichen Wert, der in beiden Aktien durch ein IPO freigesetzt wird. Dabei wird auf den aktuellen Konglomeratsabschlag verwiesen und die hohe Werthaltigkeit der Porsche AG, die ein zentraler Gewinnbringer der VW-Gruppe ist.

FRANKFURT (Dow Jones) / FRANKFURT (dpa-AFX)