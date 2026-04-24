Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
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24.04.2026 09:01:00
Porsche Cayenne Electric Coupé: Kurz mal mehr als 1100 PS
Nach dem SUV folgt ein Cayenne mit Fließheck, der als Coupé vermarktet wird. Laden und Beschleunigen kann das Auto rasant.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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