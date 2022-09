Porsche-CEO: Herausforderndes Marktumfeld kein Hindernis für Börsengang

Von Britta Becks

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Porsche-Vorstand ist trotz des herausfordernden Marktumfelds und der angespannten geopolitischen Lage vom Erfolg des für den Herbst angekündigten Teil-Börsengangs des Sportwagenherstellers überzeugt. Porsche habe sich insbesondere in Krisenzeiten stets als äußerst robust und widerstandsfähig erwiesen, sagte Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG, während einer Videokonferenz mit Journalisten, und verwies dabei auf Herausforderungen wie die Corona-Pandemie, die Halbleiter-Knappheit und den Ukraine-Krieg. Porsche habe stets hohe Gewinnmargen erzielt, und dieser Aspekt dürfte entsprechende Überzeugungskraft für potenzielle Investoren haben. Laut Finanzchef Lutz Meschke hat der Großaktionär Katar bereits Interesse bekundet und könnte knapp 5 Prozent der Porsche-Vorzüge zeichnen.

Am Markt gebe es viel Kapital, so Blume. Der Börsengang von Porsche könnte sogar ein Eisbrecher für den lahmenden IPO-Markt sein, zeigte sich der Porsche-Chef, der auch Vorstandschef des Volkswagen-Konzerns ist, zuversichtlich. Mit Blick auf Befürchtungen, dass diese Doppelfunktion Interessenkonflikte mit sich bringen könnte, sagte Blume, dass er sich im Falle eines Falles neutral verhalten und der Porsche-Vorstand dadurch stets in der Lage sein würde, unabhängige Entscheidungen zu treffen.

Am Ende des Tages hätten Porsche und der Volkswagen-Konzern die gleichen Interessen, nämlich ein kontinuierliches Wachstum von Porsche bei attraktiven Dividenden. Zudem würde er in seiner Doppelfunktion sicherstellen können, dass Synergien weiterhin in beide Richtungen - von VW zu Porsche, und von Porsche zu VW - fließen würden, fügte Blume hinzu.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 06, 2022 04:51 ET (08:51 GMT)