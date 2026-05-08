Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
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08.05.2026 17:57:17
Porsche cuts 500 jobs and closes its electric bike motor division
Luxury car maker retrenching to focus on core sports vehicle businessWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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