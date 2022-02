Porsche Financial Services baut Aktivitäten in Korea mit Übernahme aus

Die Finanzierungstochter des Sportwagenbauers Porsche verstärkt ihr Engagement im Wachstumsmarkt Korea mit einer Akquisition: Die Porsche Financial Services GmbH hat ihren langjährigen Kooperationspartner Star Financial Services Ltd. übernommen.

Mit dem lokalen Finanzdienstleister hat Porsche Financial Services seit 2015 Finanzdienstleistungen in Korea angeboten. Die neue Gesellschaft firmiert unter dem Namen Porsche Financial Services Korea Ltd, wie die VW -Tochter Porsche mitteilte. Neben den bestehenden Leasing- und Finanzierungsprodukten sollen perspektivisch auch Mobilitätsdienste von Porsche Drive angeboten werden.

