Porsche hält nach besserem Neunmonatsergebnis Kurs bei der Prognose - Aktie freundlich

Porsche hat in den ersten neun Monaten angesichts rückläufiger Autoverkäufe weniger umgesetzt als im Vorjahreszeitraum.

Operativ erzielte der Sportwagenhersteller aber wieder eine deutlich positivere Rendite, nachdem im Vorjahr hohe Kosten für die Neuausrichtung belastet hatten. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte Porsche

Der Umsatz sank laut Mitteilung in den neun Monaten auf 25,28 Milliarden von 26,86 Milliarden Euro. Die operative Konzernumsatzrendite wuchs in den ersten neun Monaten auf 6,9 Prozent (Vorjahr: 0,2 Prozent). "Diese hohe Steigerung ist auch durch die Aufwendungen für die strategische Neuausrichtung im Vorjahreszeitraum in Höhe von 2,7 Milliarden Euro begründet", so Porsche. In den ersten neun Monaten 2026 betrugen diese im Vergleich etwa 500 Millionen Euro.

Für das Gesamtjahr rechnet Porsche weiter mit einem Umsatz in der Bandbreite von rund 35 Milliarden bis 36 Milliarden Euro. Die operative Umsatzrendite soll zwischen 5,5 und 7,5 Prozent liegen.

Porsche-Aktie klettert

Die Aktien der Porsche AG haben am Dienstag mit einem deutlichen Kursanstieg auf aktuelle Geschäftszahlen des Sportwagenbauers reagiert. Im XETRA-Handel steigt die Porsche-Aktie zeitweise 2,83 Prozent auf 42,50 Euro.

Der Umsatz der Porsche AG sank im dritten Quartal zwar, operativ verdiente die Volkswagen-Tochter aber wieder Geld, nachdem ein Jahr zuvor Sonderkosten das operative Ergebnis deutlich ins Minus gedrückt hatten. Bei Umsatz und operativem Ergebnis hatten Analysten etwas mehr auf dem Zettel. Die Profitabilität traf jedoch die Erwartungen. Porsche-Chef Michael Leiters bestätigte den Jahresausblick.

Die Stuttgarter hätten ein insgesamt ordentliches Quartal hinter sich, das die zum Vorjahr gestiegene Dynamik bestätige, kommentierte JPMorgan-Analyst Jose Asumendi in einer ersten Reaktion. Er sprach von einer starken Preissetzungsmacht, die es dem Unternehmen ermöglichen sollte, die Herausforderungen zu meistern.

DOW JONES / FRANKFURT (dpa-AFX)