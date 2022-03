Porsche hat 2021 mit Apple über Projekte gesprochen

Von William Boston und Tim Higgins

FRANKFURT (Dow Jones)--Porsche und Apple haben erste Gespräche über mögliche gemeinsame Projekte geführt. Das sagte der Vorstandsvorsitzende des Sportwagenherstellers, ohne Details zu nennen. Seine Bemerkung während der jährlichen Bilanzpressekonferenz des deutschen Unternehmens könnte aber die langjährigen Spekulationen über einen möglichen Einstieg von Apple in den Automobilsektor neu beleben. Führungskräfte von Porsche seien Ende letzten Jahres in die USA gereist, um sich mit Apple und anderen Technologieunternehmen über eine mögliche Zusammenarbeit zu unterhalten, sagte Blume. "Wir haben bereits Apple CarPlay. Wir werden das ausbauen", sagte er über die Software des Technologieunternehmens, die iPhones mit den Armaturenbrettern der meisten neuen Autos verbindet, und fügte hinzu: "Wir haben mit den Apple-Führungskräften eine Reihe von spannenden Projekten besprochen."

Die Muttergesellschaft von Porsche, die Volkswagen AG, bereitet sich darauf vor, das Unternehmen im Laufe des Jahres an die Börse zu bringen. Apple reagierte nicht sofort auf eine Anfrage nach einem Kommentar. Das Treffen zwischen Blume, Porsche-Finanzvorstand Lutz Meschke und anderen Porsche-Vorstandsmitgliedern mit noch unbekannten Apple-Führungskräften fand im November am Rande der Los Angeles Auto Show statt, sagte eine mit der Situation vertraute Person.

Die Person bezeichnete das Treffen als eine Gelegenheit, beide Seiten kennenzulernen, und fügte hinzu, dass es keine speziellen Diskussionen über Apples Autopläne oder Verhandlungen gegeben habe. "Zu diesem Zeitpunkt gibt es nichts Konkretes", sagte die Person. "Es hatte nichts mit einem Auto zu tun. Sie sprachen über verschiedene digitale Projekte."

Das seltene Eingeständnis eines Top-Managers eines Autoherstellers, dass Gespräche mit dem zurückhaltenden iPhone-Hersteller im Gange sind, ist die jüngste Wendung in Apples jahrelangem Flirt mit der Autoindustrie. Seit 2014 hat der Tech-Gigant aus Cupertino, Kalifornien, nach Möglichkeiten gesucht, über CarPlay hinauszugehen. Apple hat die Entwicklung eines eigenen Autos in Erwägung gezogen, wie mit den Bemühungen vertraute Personen sagten. Im Jahr 2020 sondierte das Unternehmen potenzielle Produktionspartner und Zulieferer mit Blick auf einen Produktionsbeginn im Jahr 2024, so die Beteiligten. Anfang 2021 deutete die Hyundai Motor Group in Südkorea an, dass sie Optionen mit Apple prüfe, bevor sie erklärte, dass die Gespräche gescheitert seien.

