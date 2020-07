Porsche liefert im Halbjahr 12 Prozent weniger Wagen aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Porsche hat in den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 mit 116.964 rund 12 Prozent weniger Fahrzeuge ausgeliefert als ein Jahr zuvor. Während der Rückgang in Europa 18 Prozent erreichte, fiel er in Asien mit einem Minus von 3 Prozent moderat aus, wie der Sportwagenbauer mitteilte.

Ausschlaggebend sei der Monat April gewesen, in dem nahezu alle Porsche-Zentren in einigen Märkten noch geschlossen hatten. Porsche bleibe aber zuversichtlich und gehe "die Herausforderungen auch in der zweiten Jahreshälfte voller Elan an". Dabei helfe eine nach wie vor positive Entwicklung in China und anderen asiatischen Märkten. In Europa entspanne sich seit Mai die Lage, auch wenn noch keine Normalität bestehe.

