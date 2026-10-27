Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

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27.10.2026 08:27:00

Porsche macht etwas weniger Umsatz - aber wieder Gewinn

Der angeschlagene Sportwagenhersteller Porsche hat sich vom Gewinneinbruch des ​vergangenen Jahres etwas erholt. Der Umsatz ging zwar zurück, die Weichen für profitables Wachstum sind aber gestellt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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21.10.26 Porsche Automobil Hold Warburg Research
20.10.26 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Porsche Automobil Halten DZ BANK
12.08.26 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
10.08.26 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
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Porsche Automobil Holding SE 24,82 1,14% Porsche Automobil Holding SE

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