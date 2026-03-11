Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|
11.03.2026 10:38:15
Porsche pivots to cost-cutting as sales come under pressure
It plans to expand into higher-margin segments to counter the challengesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
