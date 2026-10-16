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Neues Modell 16.10.2026 16:13:00

Porsche präsentiert Mission S: Neuer Supersportwagen wird zum Luxus-Flaggschiff - Aktie höher

Porsche präsentiert Mission S: Neuer Supersportwagen wird zum Luxus-Flaggschiff - Aktie höher

Porsche stellt mit dem Mission S einen neuen Supersportwagen vor, der oberhalb des legendären 911 positioniert werden soll.

Porsche hat in New York das Design seines neuen Supersportwagens vorgestellt. Der Wagen mit dem Namen "Mission S" soll das neue Spitzenmodell des Stuttgarter Autobauers werden und in der Produktpalette oberhalb der Sportwagen-Ikone 911 angesiedelt sein, teilte Porsche mit.

"Der Mission S verbindet eine kraftvolle Mittelmotor-Supersportwagenplattform mit einer klaren, von historischen Porsche-Ikonen inspirierten Formensprache", sagte Porsches neuer Chefdesigner Tobias Sühlmann. Anspruch sei es, höchste Ingenieurskunst mit maximaler Flexibilität zu kombinieren.

Porsche will weniger, aber teurere Autos verkaufen

Der Supersportwagen ist ein Baustein der neuen Unternehmensstrategie des von Ferrari gekommenen Konzernchefs Michael Leiters. Er will Porsches Luxussegment ausbauen und künftig weniger, aber teurere Autos verkaufen. Der Anteil besonders teurer Luxusmodelle soll demnach von rund einem Drittel auf fast die Hälfte steigen. Bis 2030 soll der Durchschnittspreis der teuersten 10.000 verkauften Autos von 270.000 auf 330.000 Euro klettern.

Zu den technischen Daten des neuen Wagens äußerte sich Porsche nicht. Im Zuge der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens sollen allerdings Verbrennungsmotoren wieder eine größere Rolle spielen.

Die Porsche-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 2,61 Prozent auf 42,45 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX)

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