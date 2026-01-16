Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|
16.01.2026 14:00:36
Porsche sales slump most in 16 years on poor China demand
Its sales are down 26% as the nation’s economic slowdown hit consumers across all income bracketsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
|
16.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
|
16.01.26
|XETRA-Handel DAX zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
16.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
16.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX in Rot (finanzen.at)
|
16.01.26
|Porsche suffers biggest sales fall since 2009 (Financial Times)
|
16.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
16.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX klettert mittags (finanzen.at)
|
16.01.26
|Porsche-Absatz ist enorm eingebrochen (Spiegel Online)