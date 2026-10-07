Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
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07.10.2026 10:01:35
Porsche schaltet einen Gang tiefer und geht aufs Gas
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Michael Leiters will die Marke wieder auf Siegeskurs bringen: tiefere Kosten, weniger Manager, weniger China, mehr Exklusivität, mehr Verbrenner. finews war am Vortag des Capital Markets Day dabei.
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Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
|
15:58
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt am Mittwochnachmittag nach (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: MDAX gibt nach (finanzen.at)
|
09:47
|KORREKTUR: Porsche strebt mittelfristig 10 bis 15 Prozent operative Konzernmarge an (Dow Jones)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Start leichter (finanzen.at)
|
09:13
|Sportwagenbauer Porsche plant mit deutlich weniger Geschäft in China (dpa-AFX)
|
08:21
|Porsche: Michael Leiters setzt wieder stärker auf Verbrenner (Spiegel Online)
|
08:00
|Porsche to raise top model prices by 20% (Financial Times)
|
06.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
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Aktien in diesem Artikel
|Porsche Automobil Holding SE
|25,27
|3,40%
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