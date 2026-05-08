Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
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08.05.2026 14:27:41
Porsche schließt Geschäfte bei Cellforce, E-Bikes und Cetitec - 500 Jobs betroffen
DOW JONES--Porsche ergreift im Zuge der strategischen Neuausrichtung zu weiteren einschneidenden Maßnahmen, bei denen drei einst aussichtsreiche Geschäftsbereiche komplett geschlossen werden sollen. Betroffen sind die Tochterunternehmen Cellforce, Porsche eBike Performance und Cetitec, wie der MDAX-Konzern mitteilte. Insgesamt seien mehr als 500 Mitarbeiter von den geplanten Maßnahmen betroffen.
"Porsche muss sich wieder auf sein Kerngeschäft fokussieren. Das ist die unabdingbare Grundlage für eine erfolgreiche strategische Neuausrichtung", wird CEO Michael Leiters in der Mitteilung zitiert. "Das zwingt uns zu schmerzhaften Einschnitten - auch bei unseren Tochtergesellschaften."
Porsche hatte vor kurzem erst angekündigt, die Anteile an Bugatti Rimac und der Rimac Group abzustoßen.
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DJG/kla/uxd
(END) Dow Jones Newswires
May 08, 2026 08:28 ET (12:28 GMT)
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